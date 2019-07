Polizei Dortmund

POL-DO: Verfolgungsfahrt mit gestohlenem Auto - drei Festnahmen in Lünen

Nach einer Verfolgungsfahrt in Lünen konnte die Polizei am gestrigen Dienstagabend (2. Juli) drei Männer festnehmen. Offenbar war das Trio mit einem gestohlenen Auto unterwegs.

Demnach fiel der Wagen gegen 23.15 Uhr einer Zivilstreife in der Brunnenstraße auf. Die Beamten ließen das Auto nicht aus den Augen und überprüften das Kennzeichen. Währenddessen folgten sie dem Wagen über die Brambauerstraße in Richtung Waltrop. Wenig später bestätigte sich der Verdacht der Polizisten. Der Wagen wurde offenbar im letzten Jahr gestohlen. Sofort forderten sie den Fahrer auf, das Auto anzuhalten. Mittlerweile erreichte der mit drei Männern besetzte Ford die Stadtgrenze zu Waltrop. Der Wagen hielt, nur um wenig später zu wenden und mit Vollgas zurück in Richtung Lünen zu rasen. Hierbei missachtete der Fahrer die Geschwindigkeitsbegrenzung deutlich und fuhr mit annähernd 140 km/h weiter. Auf Höhe der Waltroper Straße reduzierte er die Geschwindigkeit ein wenig, bog dann jedoch in die Mengeder Straße ein. Hier kamen ihm weitere Streifenwagen entgegen. Sie blockierten die Fahrbahn, so dass der Fahrer in Höhe der Achenbachstraße anhalten musste.

Alle drei Insassen des Pkw wurden sofort festgenommen. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass gegen den 35-jährigen Fahrer zwei Haftbefehle vorlagen. Im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war er ohnehin nicht. Zudem führte er den Wagen offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Auch die Mitfahrer (beide 24 und aus Dortmund) waren für die Polizisten keine Unbekannten. Im Auto fanden die Beamten kleinere Mengen Betäubungsmittel.

Der 35-Jährige (ebenfalls aus Dortmund) blieb festgenommen. Die beiden Mitfahrer mussten nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen werden. Das gestohlene Auto stellten die Polizisten sicher.

