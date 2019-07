Polizei Dortmund

POL-DO: Nach Zusammenstoß mit Auto in Lünen - Radfahrer wird leicht verletzt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0731

Ein 14-jähriger Radfahrer ist am gestrigen Dienstagabend (2. Juli) auf der Alstedder Straße in Lünen mit einem Pkw zusammengestoßen. Der Junge stürzte und wurde leicht verletzt.

Ersten Ermittlungen zufolge fuhr ein 66-jähriger Lüner mit seinem Mercedes gegen 18.25 Uhr auf der Alstedder Straße in Richtung Osten. Zur gleichen Zeit überquerte ein 14-jähriger Jugendlicher auf seinem Fahrrad den Zebrastreifen in Höhe der Straße An der Vogelscher. Der Autofahrer hatte zuvor stark gebremst, dennoch kam es auf der Fahrbahn zum Zusammenstoß mit dem hinteren Teil des Fahrrads. Anschließend stürzte der 14-Jährige von der Motorhaube des Autos auf die Fahrbahn.

Ein Rettungswagen fuhr den Jungen aus Lünen mit leichten Verletzungen in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Die Fahrbahn konnte nach einer halben Stunde wieder frei gegeben werden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Dortmund

Pressestelle

Sven Schönberg

Telefon: 0231-132 1024

E-Mail: pressestelle.dortmund@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell