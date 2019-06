Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Unfall im Kreisverkehr

Lahr (ots)

Widersprüchliche Angaben machen die Beteiligten zu einem Verkehrsunfall, der sich am Montagvormittag, gegen 09.45 Uhr, im Kreisverkehr Rheinstraße - Flugplatzstraße ereignet hat. Dort stießen der 70-jährige Fahrer eines Polos und eine 43-jährige Radfahrerin zusammen. Die Radlerin kam beim Unfallgeschehen zu Fall und wurde leicht verletzt. Zum Unfallhergang ist bekannt, dass der 70-Jährige auf der Rheinstraße stadtauswärts unterwegs war und den Kreisverkehr durchfahren wollte. Die Radfahrerin fuhr von der Flugplatzstraße kommend in den Kreisverkehr ein, um in Richtung Stadtmitte weiterzufahren. Kurz nach der Ausfahrt der Flugplatzstraße kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Insgesamt entstand ein Schaden von circa 500 Euro. Mögliche Unfallzeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07821 277-0 beim Polizeirevier Lahr zu melden.

