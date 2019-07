Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Unbekannte Täter sind in der vergangenen Nacht in die Schulgebäude der GGS Hand, sowie die benachbarte Kita eingebrochen und haben den Tresor aufgestemmt.

Bergisch Gladbach (ots)

In der Nacht von Montag (08.07.), 22:00 Uhr auf Dienstag (09.07.), 05:00 Uhr hebelten unbekannte Täter die Eingangstüren der Schulgebäude der Gemeinschaftsgrundschule Hand, sowie des Kindertagesstättengebäudes auf. Hierbei gingen sie rabiat vor, so dass Scharniere herausbrachen. Den Tresor der Schule stemmten sie vermutlich mit einer Spitzhacke auf. Eine Reinigungskraft stellte den Einbruch am frühen Dienstagmorgen fest und benachrichtigte die Polizei. Ob etwas entwendet wurde, wird zur Zeit noch ermittelt. Zeugen, die zu oben genannter Tatzeit etwas gesehen haben, melden sich bitte bei der Polizei Rhein Berg unter 02202 205-0. (hl)

