Polizei Wuppertal

POL-W: Junge von Bus angefahren und schwer verletzt

Wuppertal (ots)

Am 16.07.2019, kam es auf dem Steinweg in Wuppertal-Barmen zur Kollision zwischen einem 11-jährigen Jungen und einem Bus. Nach derzeitigem Ermittlungsstand trat das Kind gegen 16:40 Uhr trotz roter Fußgängerampel auf die Straße. Der 63-jährige Fahrer eines aus Richtung Alter Markt kommenden Busses konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Junge wurde vom Bus erfasst und stürzte zu Boden. Er zog sich schwere Verletzungen zu und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. (weit)

Rückfragen bitte an:



Polizei Wuppertal

Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0202/284 2020

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell