POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Wolfenbüttel vom 14. September 2019

Kriminalitätslage:

Geldbörse aus Handtasche entwendet

Wolfenbüttel, Goslarsche Straße, 13.09.2019, 18:30 Uhr

Bisher unbekannte Täter entwendeten am Freitagabend eine in einer Handtasche einer Geschädigten befindliche Geldbörse. Die Geschädigte habe sich zuvor in einem Schnellrestaurant in der Goslarschen Straße befunden und sich mit einer Bekannten unterhalten. Dabei habe sie sich kurzzeitig von ihrer auf einem Hocker abgestellten Handtasche abgewandt. Nachdem sie sich wieder umgedreht habe, habe eine Gruppe von männlichen, ausländisch aussehenden Personen hinter ihr gestanden. Eine der Personen habe ihr die Handtasche zugeschoben, was die Geschädigte als höfliche Geste empfunden habe. Im Anschluss habe sie den Verlust ihrer Geldbörse mit ca. 120,- EUR Bargeld und diversen Dokumenten festgestellt. Die Personengruppe konnte von der Geschädigten lediglich als männlich, ca. 20 Jahre alt, schwarzhaarig und mit ausländischem Aussehen beschrieben werden. Hinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331/933-0 entgegen.

Diebstahl aus Verkaufsshop

Wolfenbüttel, Lange Herzogstraße, 13.09.2019, 16:00 Uhr

Am Freitagnachmittag kam es zu einem Diebstahl aus einem Verkaufsshop für Mobilgeräte in der Langen Herzogstraße. Zur Tatzeit haben drei männliche Personen den Shop betreten und nach einem freundlichen Tagesgruß jeweils ein mobiles Endgerät aus den Auslagen entnommen. Daraufhin haben sie sich fußläufig in unbekannte Richtung entfernt. Der angetroffene Zeuge konnte folgende Personenbeschreibung zu allen drei Tätern abgeben: männlich, ca. 18-25 Jahre, südländisches Aussehen, ca. 180 cm groß, deutschsprachig mit Akzent. Welchen Wert die entwendeten Gegenstände haben, kann noch nicht beziffert werden. Im Zusammenhang mit der Tatortaufnahme konnten umfangreiche Ermittlungsansätze gewonnen werden, deren Auswertung aktuell noch andauert. Weitere Hinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331/933-0 entgegen.

Verkehrslage:

Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss und ohne Führerschein

Wolfenbüttel, Halberstädter Straße, 13.09.2019, 14:00 Uhr

Am frühen Freitagnachmittag kontrollierte eine Funkstreifenbesatzung der Wolfenbütteler Polizei in der Halberstädter Straße in Wolfenbüttel einen 59-jährigen Fahrzeugführer, der dort mit seinem Pkw unterwegs war. Im Rahmen dieser Kontrolle stellte sich heraus, dass dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und zudem unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,17 Promille. Dem nunmehr Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem wurden diesem die Weiterfahrt untersagt und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Der Beschuldigte muss sich nun wegen einer Trunkenheitsfahrt und wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

