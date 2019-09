Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Bundespolizei vollstreckt Untersuchungshaftbefehl am Hauptbahnhof Halle

Halle (ots)

Am Samstag, den 31. August 2019, gegen 04:00 Uhr wurde ein 23-Jähriger durch eine Streife der Bundespolizei am Hauptbahnhof Halle festgestellt und kontrolliert. Bei der Überprüfung seiner Personalien im polizeilichen Fahndungssystem stellten die eingesetzten Beamten einen Untersuchungshaftbefehl fest. Er soll einer Frau unter anderem in den Rücken getreten, mit der Hand gegen den Kopf geschlagen und sie an den Haaren zu Boden gezogen haben. Seinem Gerichtstermin zur Hauptverhandlung blieb der 23-Jährige unentschuldigt fern. Deshalb erließ das Amtsgericht Düsseldorf Mitte August dieses Jahres einen Untersuchungshaftbefehl. Die Beamten nahmen den Gesuchten fest und führten ihn in den Vormittagsstunden einem Richter des Amtsgerichtes Halle vor. Dieser entschied, den Haftbefehl aufrecht zu erhalten. Der 23-Jährige wurde in die Justizvollzugsanstalt nach Halle verbracht und verbleibt dort bis zu seinem Verhandlungstermin.

