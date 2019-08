Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Einbruch in Wohnung angezeigt

Borken (ots)

Am Samstagnachmittag zeigte ein 37-jähriger Borkener einen Einbruch in seine Mietwohnung an der Kapellenstraße an. Als Tatzeitraum gibt er die Zeit zwischen Freitag, 23.00 Uhr, und Samstag, 15.30 Uhr an. Des Weiteren gibt er an, die Tür sei gewaltsam aufgedrückt und Bargeld entwendet worden. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000.

