POL-MG: 12jähriges Mädchen bei Unfall verletzt

Ort: Mönchengladbach,Friedrich-Ebert-Straße Zeit: Samstag,22.06.2019, 17:23 Uhr

Der 43jährige Pkw-Fahrer befuhr die Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Breitestraße. Vor ihm fuhr ein Kleinkraftrad besetzt mit dem Fahrzeugführer und seiner 12jährigen Tochter. In Höhe der Freiheitstraße beabsichtigte der Pkw-Fahrer das Kleinkraftrad zu überholen. Dies gelang ihm aufgrund einer Verkehrsinsel nicht rechtzeitig und er stieß seitlich gegen das Kleinkraftrad. Hierbei wurde die 12jährige am Bein verletzt. Mittels Rettungswagen wurde sie in ein Krankenhaus verbracht.

