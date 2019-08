Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Mehrere Diebstahlshandlungen, zwei Verurteilungen - Bundespolizei vollstreckt zwei Haftbefehle gegen 24-Jährigen

Weil ein Dieb Geldstrafen in einer Höhe von insgesamt 1680 Euro nicht zahlte, geht er für die nächsten 158 Tage ins Gefängnis. Eine Streife des Bundespolizeirevieres Halle kontrollierte den 24-Jährigen am gestrigen Donnerstag, den 29. August 2019, gegen 17:25 Uhr am Bahnhof Weißenfels. Bei der Überprüfung der Personalien im polizeilichen Informationssystem stellte sich heraus, dass der Mann mit gleich zwei Vollstreckungshaftbefehlen durch die Staatsanwaltschaft Halle, Zweigstelle Naumburg gesucht wurde: Im Juni 2018 wurde er wegen Diebstahls vom Amtsgericht Naumburg zu einer Geldstrafe von 200 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 20 Tagen verurteilt. Ein gutes Jahr später erfolgte die Verurteilung wegen erneuter Diebstahlshandlungen zu einer Geldstrafe von 1880 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 188 Tagen vom Amtsgericht Weißenfels. Da der Gesuchte davon lediglich 400 Euro beglich und seine Haft nicht antrat, erging der zweite Haftbefehl. Die Bundespolizisten nahmen den Mann fest. Da er die Geldstrafen auch am gestrigen Tag nicht zahlen konnte, wurde er in die Justizvollzugsanstalt Halle verbracht, wo er die nächsten 158 Tage verbleiben wird.

