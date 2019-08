Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Starker Cannabis-Geruch: Bundespolizei stellt 16-Jährigen mit circa 16 Gramm fest

Magdeburg (ots)

Am Dienstag, den 27. August 2019 kontrollierte eine Streife der Bundespolizei im Hauptbahnhof Magdeburg um 19.30 Uhr einen 16-jährigen Jugendlichen und dessen Freundin. Nachdem der Junge seinen Reisepass aus der mitgeführten Umhängetasche nahm, bemerkten die eingesetzten Bundespolizisten einen starken Cannabis-Geruch und nahmen die Tasche genauer in Augenschein. Dabei stellten sie eine Packung Tabak fest, in der sich über 15 Gramm in Alufolie eingepacktes Cannabis befand. Hinzu kam ein weiteres Cliptütchen, welches ebenfalls Cannabis beinhaltete. Der Besitzer wurde zur weiteren Bearbeitung mit zur Dienststelle genommen, wo auch die Drogen sichergestellt wurden. Zudem informierte die Bundespolizei die Mutter über den Drogenfund bei ihrem Sprösling. Den Jugendlichen erwartet eine Strafanzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Der Sachverhalt wurde zuständigkeitshalber an die Landespolizei übergeben.

