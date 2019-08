Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Bundespolizei stellt mehrere Straftaten bei Kontrollen am Bahnhof Stendal fest

Stendal (ots)

Im Rahmen von verstärkten Kontrollen durch die Bundespolizeiinspektion Magdeburg am gestrigen Tag, den 26. August 2019 zwischen 13:00 - 18:00 Uhr am Bahnhof Stendal, wurden mehrere Straftaten festgestellt. Die Beamten fanden so bei zwei 18-Jährigen jeweils ein Einhandmesser und ein Kampfmesser/Karambitmesser. Bei einem 17-Jährigen wurde ein Springmesser festgestellt. Da diese Gegenstände nicht mitgeführt werden dürfen, bzw. besessen werden dürfen, erhalten die drei Männer Ordnungswidrigkeitenanzeigen nach dem Waffengesetz. Weiterhin stellten die Beamten bei fünf Männern im Alter zwischen 18 und 25 Jahren Betäubungsmittel, hier vermutlich Marihuana und Amphetamine fest. Der 25-Jährige führte dabei über 14 Gramm, vermutlich Speed mit sich. Bei einem 16-Jährigen wurden zudem 35,5 Gramm eines Tabak-Cannabisgemisches gefunden. Die festgestellten Drogen wurden sichergestellt und die Männer und der Jugendliche erhalten Strafanzeigen wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln. Des Weiteren wurde ein 49-jähriger Mann kontrolliert. Eine Überprüfung seiner Personalien im polizeilichen Informationssystem ergab, dass die Staatsanwaltschaften Arnsberg und Stendal, wegen Betrugs und Diebstahls, seinen Aufenthaltsort suchten. Dieser wurde den Staatsanwaltschaften übermittelt. Die verstärkte Präsenz wurden von den Nutzern der Bahn sehr positiv aufgenommen und verstärke nach deren Aussagen ihr Sicherheitsgefühl.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Magdeburg

Telefon: +49 (0) 391 56549-504

Mobil: +49 (0) 152 / 04617860

E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Twitter: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell