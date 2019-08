Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 19-Jähriger beleidigt Bundespolizisten und leistet Widerstand am Hauptbahnhof Magdeburg

Magdeburg (ots)

Am Sonntag, den 25. August 2019, gegen 06:25 Uhr wurde die Bundespolizei über eine stark alkoholisierte Person auf dem Bahnsteig 8 am Hauptbahnhof Magdeburg informiert, die Hilfe benötigt. Eine Streife der Bundespolizei begab sich unverzüglich zum Ereignisort und stellte einen 19-jährigen jungen Mann fest, der zuvor auf den Boden gelegen haben soll und sich erbrochen hatte. Die Frage, ob er Hilfe benötige, wurde durch den 19-Jährigen ignoriert. Auch mehrmalige Aufforderungen ein Ausweisdokument den Bundespolizisten auszuhändigen blieben unbeachtet. Seine einzige Reaktion waren zahlreiche Beleidigungen gegenüber der eingesetzten Streife. Zudem wollte er sich der polizeilichen Maßnahme entziehen. Ein Beamter stellte sich ihm in den Weg. Der 19-Jährige schubste den Bundespolizisten und musste daraufhin festgehalten werden. Zur Personalienfeststellung wurde er auf die Dienststelle gebracht. Auf dem Weg zur Wache ließ der 19-Jährige keineswegs von seinen Beschimpfungen ab. Dazu ließ er sich immer wieder fallen, versuchte seine Arme aus den Griffen zu lösen und sperrte sich. In den Diensträumen wurde bei ihm ein Atemalkoholwert von 1,38 Promille gemessen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte der 19-Jährige die Dienststelle wieder verlassen. Ihn erwarten Anzeigen wegen Beleidigung, wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und falscher Namensangabe.

