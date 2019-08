Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Nach Fahrtausschluss: Männer beschädigen Tor des Bundespolizeireviers

Halberstadt (ots)

Am Dienstagabend, den 20. August 2019 wurden zwei Männer im Alter von 29 und 35 Jahren aufgrund ihres angetrunkenen Zustandes am Bahnhof Halberstadt von dem Zugbegleitpersonal einer Regionalbahn von der Mitfahrt in Richtung Magdeburg ausgeschlossen. Zwei Bundespolizisten verwiesen sie daraufhin aus dem Zug und begaben sich anschließend selbst auf eine Zugstreife. Die beiden Männer "dankten" es ihnen, indem sie gegen 22.30 Uhr das Einfahrtstor zum Bundespolizeirevier, was sich neben dem Bahnhof Halberstadt befindet, beschädigten. Dabei drückten sie ein Blech heraus. Ein couragierter Zeuge beobachtete das Duo und informierte die Landespolizei, die die beiden Männer kurze Zeit später stellte. Nun erwartet sie jeweils eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung.

