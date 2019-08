Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Bisher unbekannte Täter werfen Steine gegen Regionalbahn am Bahnhof Schönebeck - Zeugenaufruf der Bundespolizei

Schönebeck (ots)

Am 25. August 2019, gegen 15:25 Uhr bewarfen bisher unbekannte Täter eine Regionalbahn bei der Einfahrt in den Bahnhof Schönebeck vermutlich mit Steinen. Dabei wurde eine Glasscheibe des Zuges getroffen. Durch den Aufprall wurde diese zerstört, blieb jedoch in ihrer Halterung. Der Reisende, der sich direkt hinter der Glasscheibe befand, blieb glücklicherweise unverletzt. Eine Reisende meldete den Vorfall. Eine sofort eingesetzte Streife der Bundespolizei Magdeburg fand am Tatort keine Hinweise auf den oder die Täter. Die Zeugin bemerkte zum Tatzeitpunkt zwei Kinder im Alter von 12-14 Jahren neben den Gleisen. Der Zug konnte seine Fahrt nach umfänglicher Überprüfung bis nach Aschersleben fortsetzen und wurde dort aus dem Zugverkehr genommen. Zur Höhe des entstandenen Schadens kann derzeit noch keine Aussage getroffen werden. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und benötigt die Hilfe der Bevölkerung. Wer hat zur Tatzeit am Bahnhof Schönebeck oder in der Nähe des Tatortes Kinder oder andere Personen gesehen, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise werden in der Bundespolizeiinspektion Magdeburg (Tel.: 0391 / 56549555), unter der kostenfreien Bundespolizei-Hotline (Tel.: 0800 / 6888 000) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Magdeburg

Telefon: +49 (0) 391 56549-504

Mobil: +49 (0) 152 / 04617860

E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Twitter: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell