Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfall mit einem verletzten Motorradfahrer

Mainz-Neustadt (ots)

Sonntag, 07.04.2019, 11:19 Uhr

Am Sonntagvormittag befährt ein 57-jähriger Motorradfahrer die Kaiserstraße in Richtung Rheinallee. Im Kurvenbereich verliert er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kommt von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einem am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeug. Dabei entsteht Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Darüber hinaus wird der 57-Jährige leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht.

