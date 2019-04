Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Budenheim, Diebstahl einer Baggerschaufel

Mainz (ots)

Samstag, 06. April 2019

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Freitag auf Samstag in Budenheim die Baggerschaufel an einem Radlader entwendet. Der Radlader war ursprünglich auf einer Baustelle in der Nähe der Binger Straße abgestellt. Von dort entwendeten die Täter den Radlader und sind mit diesem ca. sen 100 Meter entfernt wieder abgestellt. An dieser Stelle demontierten die Täter die Baggerschaufel. Zum Abtransport müssen die Täter einen Transporter genutzt haben. Der Wert dieser Baggerschaufel beträgt ca. 5000,- EUR. Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben können. Diese werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

