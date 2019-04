Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Brand in Mainz-Laubenheim

Mainz (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache kommt es am Samstag, 06.04.2019 gegen 21.04 Uhr in der Oppenheimer Straße, Mainz-Laubenheim zu einem Brand am dortigen Lebensmittelmarkt. Der Brand brach auf der Gebäuderückseite des Lebensmittelmarktes aus. Durch das Feuer wird u.a. die Kühlanlage des Marktes beschädigt. Als Folge der Beschädigungen an der Kühlung muss die komplette Fleisch-, Molkerei-, Obst und Gemüseauslage aus den Selbstbedienungskühlschränken entsorgt werden. Personen werden durch den Brand nicht verletzt. Zur Schadenshöhe kann noch keine Aussage getroffen werden. Die Ermittlungen hat die Kriminalpolizei Mainz aufgenommen. Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei Mainz (Tel.: 06131 - 65 3633).

