Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Hechtsheim - Ohne Führerschein unterwegs

Mainz (ots)

Am Sonntag, 07.04.2019, kontrollieren gegen 04:00 Uhr Beamte der Polizei Mainz in der Alten Mainzer Straße einen BMW, an dem nur das Standlicht angeschaltet ist. Der 18-jährige Fahrer ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Er führt den Wagen, der dem Vater seiner Beifahrerin gehört, zudem ohne dessen Erlaubnis.

Der BMW wird noch an Ort und Stelle sichergestellt. Gegen den 18-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unbefugten Gebrauchs von Kraftfahrzeugen eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell