POL-PPMZ: Unter Alkoholeinfluss in Gleisbett gefahren und geflüchtet

Sonntag, 07.04.2019, 01:02 Uhr

In der Nacht zu Sonntag meldet eine 57-jährige Zeugin der Polizei, dass gerade ein Fahrzeug in der Pariser Straße, Höhe Fort Elisabeth, in das Gleisbett der Straßenbahn gefahren ist. Weiterhin schildert sie, dass der Fahrzeugführer seinen Pkw wieder aus dem Gleisbett gefahren habe und sich mit seinem Fahrzeug in Richtung Fichteplatz entfernt. Dort parkt er sein Fahrzeug und verlässt dieses. Durch die eingesetzten Polizeibeamten können der 18-jährige Fahrzeugführer und seine Beifahrerin im Nahbereich des Fahrzeugs angetroffen werden. Der 18-Jährige ist stark alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergibt einen Wert knapp über 1,5 Promille. Daraufhin wird dem 18-Jährigen eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt.

