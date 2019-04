Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Altstadt, Wohnungseinbrüche in Mehrfamilienhaus

Mainz (ots)

Sonntag, 07.04.2019, 15:00 - 16:45 Uhr

Gleich in zwei Wohnungen, sind am Sonntagnachmittag noch unbekannte Täter in der Mainzer Altstadt eingebrochen. Die Täter haben offensichtlich eine offen stehende Haustür eines Anwesens in der Lauterenstraße genutzt um in ein Wohnhaus zu gelangen. Im 2. Obergeschosse brachen sie zwei gegenüberliegende Wohnungen auf und durchsuchten diese. Zumindest in einer Wohnung erbeuteten die Täter zahlreiche Wertgegenstände. Ein Bewohner des Anwesens konnte der Polizei Hinweise auf vier Frauen geben, die das Gebäude gegen 16:45 Uhr verlassen haben. Sie sollen alle ca. Mitte 20 Jahre alt gewesen sein und dunkle lange Haare tragen. Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben können. Diese werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

