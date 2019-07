Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Oberstenfeld: Einbruch in Gaststätte

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Einbrecher suchte am Sonntag eine Gaststätte in der Robert-Bosch-Straße heim und ließ Diebesgut in der Höhe von etwa 180 Euro mitgehen. Zwischen 20.30 Uhr und 20.45 Uhr verschaffte er sich auf ungeklärte Art und Weise Zugang zu den Gaststättenräumen, öffnete die Kasse und entnahm daraus 150 Euro Bargeld. Außerdem entwendete er einige Flaschen Wein und Bier. Das Polizeirevier Großbottwar bittet Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter Telefon 07148/16250 zu melden.

