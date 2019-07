Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: +++Alkoholisierter 22-Jähriger läuft in den Gleisen nach Bergedorf+++

Hamburg (ots)

Am frühen Sonntagmorgen lief ein 22-jähriger bulgarischer Staatsangehöriger im Gleisbereich von Nettelnburg nach Bergedorf. Der stark alkoholisierte Mann musste anschließend in Gewahrsam genommen werden.

Nach derzeitigem Sachstand begab sich der im Landkreis Uelzen wohnende Mann gegen 07:30 Uhr im S-Bahnhof Nettelnburg ins Gleis und ging in Richtung Bergedorf. Zeugen informierten die Bundespolizei. Daraufhin wurde die Bahnstrecke gesperrt und Strom auf der Strecke abgeschaltet. Im Bahnhof Bergedorf konnten Bundespolizisten den stark alkoholisierten Mann antreffen und in Gewahrsam nehmen. Eine Bestimmung der Atemalkoholkonzentration ergab einen Wert von über 1,8 Promille.

Erst gegen Mittag konnte der Mann entlassen werden. Durch die Einsatzmaßnahmen kam es zu nicht unerheblichen Beeinträchtigungen im Bahnverkehr.

Aus aktuellem Anlass warnt die Bundespolizeiinspektion Hamburg erneut vor den Gefahren an Bahnanlagen. Der Aufenthalt in den Gleisen ist verboten. Die Stromschienen an den S-Bahngleisen führen 1200 Volt Gleichstrom. Eine Berührung ist lebensgefährlich. Leichtsinniges Verhalten an Bahnanlagen kann zu schweren Unfällen führen.

Ronny von Bresinski

Telefon: 0172/4052741

E-Mail: ronny.vonbresinski@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

https://twitter.com/bpol_nord



Bundespolizeiinspektion Hamburg

Wilsonstraße 49, 51 a-b, 53 a-b

22045 Hamburg

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell