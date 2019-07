Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: +++Hamburg Hauptbahnhof-Frau klettert über Brückengeländer, wirft Unrat ins Gleis und leistet Widerstand+++

Hamburg (ots)

Am Donnerstagnachmittag kletterte eine Frau über das Brückengeländer der Steintorbrücke am Hauptbahnhof und warf Unrat ins Gleis. Ein Zeuge hielt sie fest und übergab sie an die alarmierte Polizei. Bei den weiteren Maßnahmen leistete sie Widerstand.

Am 4. Juli 2019 gegen 13:45 Uhr kletterte die 26-jährige Deutsche über das Geländer der Steintorbrücke und begann Unrat von der Brücke in den Gleisbereich zu werfen. Kurz darauf begab sie sich wieder zurück auf den Gehweg. Ein 34-jähriger Zeuge setzte einen Notruf ab und hielt die Frau bis zum Eintreffen der Beamten der Landes- und Bundespolizei fest. Die Frau wollte sich vor Ort nicht ausweisen und sollte der Sicherheitswache am Hamburger Hauptbahnhof zugeführt werden. Hierbei leistete sie Widerstand und musste gefesselt werden. Die Zuführung erfolgte nunmehr mit einem Streifenwagen zum Bundespolizeirevier Hamburg Hauptbahnhof.

Dort konnte die Identität der Frau festgestellt werden. Eine Bestimmung der Atemalkoholkonzentration ergab einen Wert von 0,00 Promille. Die polizeibekannte Frau wurde erkennungsdienstlich behandelt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde sie mit einem Platzverweis entlassen.

Die Beamten wurden nicht verletzt.

Die weiteren Ermittlungen führt der Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg.

