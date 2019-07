Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: +++Statt Anzeigenerstattung - Festnahme+++

Hamburg (ots)

Ein 24-Jähriger suchte das Bundespolizeirevier Hamburg Hauptbahnhof auf, weil er den Diebstahl seines Handys anzeigen wollte. Er wurde mit Haftbefehl gesucht.

Am 01.07.2019 gegen 15:00 suchte ein 24-jähriger Deutscher das Bundespolizeirevier am Hamburger Hauptbahnhof auf. Hier zeigte er an, dass sein Mobiltelefon gestohlen worden sei. Dem aufnehmenden Bundespolizisten fiel auf, dass der Mann dazu widersprüchliche Angaben machte. Daraufhin überprüfte er ihn im Fahndungsregister. Mit Erfolg, denn der Mann wurde mit Haftbefehl seit Mai 2019 wegen Beleidigung in zwei Fällen gesucht. Nach Entrichtung des haftbefreienden Betrags von 120.- Euro konnte er die Dienststelle wieder verlassen. Sein Handy war übrigens nicht gestohlen worden. Eine Auswertung der Videoüberwachungsanlage ergab, dass er sein Telefon vermutlich verloren hatte.

Thomas Hippler

0172/4052741

E-Mail: Thomas.Hippler@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

https://twitter.com/bpol_nord



Bundespolizeiinspektion Hamburg

Wilsonstraße 49, 51 a-b, 53 a-b

22045 Hamburg

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell