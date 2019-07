Polizeipräsidium Freiburg

Forchheim am Kaiserstuhl: Kartoffeldiebstahl

Am vergangenen Donnerstag (12. Juli) wurde offenbar eine 40 Quadratmeter große Fläche mit Kartoffeln unerlaubt abgeerntet. Der Kartoffelacker liegt direkt an der nördlichen Hauptzufahrt zum Ort von Weisweil her und ist gut einsehbar. Daher erhofft sich die Polizei Hinweise von Zeugen und nimmt diese unter der Telefonnummer 07641 582-0 entgegen.

Emmendingen: Mit gestohlenem Hausschlüssel in Wohnung eingedrungen

Im Verlauf einer Party am Grillplatz Vogelsang am vergangenen Freitag (12. Juli) wurde eine Handtasche mit Geldbörse und Papieren sowie einem Schlüsselbund gestohlen. Im Anschluss daran wurde die Wohnung der Geschädigten in der Hauptstraße im Emmendinger Stadtteil Kollmarsreute aufgesucht und elektronische Gegenstände und Bargeld entwendet. Eine Nachbarin bemerkte mehrere Personen und eine offenstehende Wohnungstür. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht. Täterbeschreibungen liegen nicht vor. Wer verdächtige Wahrnehmungen in der Ortsmitte, kurz nach der Einmündung Grundackerstraße in Richtung Sexau gesehen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Emmendingen, Telefon 07641/582-0, in Verbindung zu setzen.

