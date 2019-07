Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stühlingen: Aufbruchsversuch scheitert - Fenster hält stand - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Einbrecher haben am Sonntag, 14.07.2019, in Stühlingen versucht, das Fenster eines Einfamilienhauses aufzubrechen. Dieses hielt aber stand, so dass der oder die Täter unverrichteter Dinge wieder abzogen. Sie hinterließen am Fenster einen Schaden von mehreren hundert Euro. Die Tatzeit lag am Sonntag zwischen 17:30 Uhr und 21:30 Uhr. Betroffen war ein Haus im Wohngebiet Im Zelgle. Um sachdienliche Hinweise bittet die Ermittlungsgruppe Einbruch, Tel. 07741 8316-0.

