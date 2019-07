Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rickenbach: Betrunkener Autofahrer fällt eine Laterne

Freiburg (ots)

Ein betrunkener Autofahrer hat eine Laterne in Rickenbach komplett gefällt, als er am Freitag, 12.07.2019, von der Straße geraten und mit dieser kollidiert war. Danach entfernte er sich von der Unfallstelle. Gegen 16:30 Uhr waren Anwohner der Dorfstraße durch Lärm auf den Verkehrsunfall aufmerksam geworden. Sie erkannten einen schwankenden Mann, der gerade wieder zu seinem Auto torkelte und davonfuhr. Da das Kennzeichen abgelesen wurde, suchte die Polizei die Halteranschrift auf. Dort konnte in der offenen Garage das Unfallauto, und dahinter auf dem Boden liegend der mutmaßliche Fahrer festgestellt werden. Der 53-jährige stand derart unter Alkoholeinfluss, dass er sich kaum noch artikulieren konnte. Da er sich vermutlich durch den Sturz auf den Boden leicht verletzte, wurde der Rettungsdienst hinzugezogen, der den Mann ins Krankenhaus brachte. Ein Blutprobe wurde erhoben und der Führerschein beschlagnahmt.

