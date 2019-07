Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Murg: Einbruch in ein Vereinsheim in Niederhof

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Sonntag, 14.07.2019, sind Unbekannte in ein Vereinsheim in Murg-Niederhof gewaltsam eingedrungen. Gegen 04:00 Uhr löste der Alarm aus. Vermutlich dadurch gestört, flüchteten die Einbrecher. Sie hatten ein Fenster auf der Gebäuderückseite aufgehebelt. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde nichts gestohlen. Der Polizeiposten Laufenburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet um die Mitteilung verdächtiger Beobachtungen in Niederhof (Kontakt 07763 9288-0).

