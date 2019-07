Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Alkoholisierter Rollerfahrer verursacht Auffahrunfall und schlägt bei anschließender Versorgung im Rettungswagen um sich

Freiburg (ots)

Ein alkoholisierter Rollerfahrer hat am Samstagmittag, 13.07.2019, in Lörrach-Tumringen einen Auffahrunfall verursacht. Dabei wurde der 70-jährige leicht verletzt. Bei seiner Versorgung im Rettungswagen schlug er plötzlich um sich. Zum Verkehrsunfall war es gegen 15:00 Uhr in der Mühlestraße gekommen, als der Rollerfahrer einem vorausfahrenden Ford ins Heck fuhr. Der Rollerfahrer stürzte auf den Asphalt. Da bei ihm Alkoholgeruch wahrnehmbar war, wurde ein Alcomatentest gemacht. Dieser ergab gut 1,3 Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Es entstand Sachschaden von ca. 1500 Euro an den beiden beteiligten Fahrzeugen. Im Rettungswagen auf der Trage war der verletzte Rollerfahrer irgendwann unzufrieden mit seiner Versorgung und fing an, um sich zu schlagen. Nur weil sie sich wegdrehte, wurde eine Rettungssanitäterin verfehlt. Allerdings riss ein gelegter Zugang beim Verletzten, weshalb sein Blut die Sanitäterin traf. Er floh aus dem Rettungswagen, wurde aber von der Polizei gestoppt. Nach der Blutprobe wurde er in die Obhut eines Angehörigen entlassen.

