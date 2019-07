Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Drogen dabei gehabt

Gronau (ots)

In der Unterhose hatte ein Autofahrer am Mittwoch in Gronau rund 20 Gramm Marihuana versteckt, verstaut in mehreren Klemmverschlusstütchen: Beamte des Grenzüberschreitenden Polizeiteams (GPT) hatten den 27-Jährigen kontrolliert, als er am Nachmittag über die B54 kommend aus den Niederlanden nach Deutschland einreiste. Die Beamten stellten das Rauschgift sicher und fertigten eine Anzeige.

Das grenzüberschreitende Polizeiteam (GPT) ist ein Zusammenschluss zwischen der Koninklijken Marechaussee (NL), der Politie-Eenheid Oost-Nederland (NL), der Bundespolizeidirektion Hannover, der Polizeidirektion Osnabrück (Niedersachsen) und der Kreispolizeibehörde Borken (Nordrhein-Westfalen).

Das Team führt im deutsch-niederländischen Grenzraum gemeinsame Streifen zur Bekämpfung grenzüberschreitender Delikte wie Schleusungskriminalität, Menschenhandel, Dokumentenkriminalität, Drogenhandel, Geldwäsche und der Kfz-Kriminalität durch.

