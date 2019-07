Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Unbekannte stehlen Diesel

Reken (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch in Groß Reken circa 800 Liter Dieselkraftstoff entwendet. Die Täter hatten dazu den Tankdeckel eines Lkw aufgebrochen, der auf einem Parkplatz an der Straße Sandheck gestanden hatte. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

