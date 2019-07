Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Verhinderter Einbrecher flüchtet

Bocholt (ots)

Überrascht hat der Bewohner eines Hauses in Bocholt-Lowick am Mittwoch einen Einbrecher. Der Unbekannte machte sich gerade an einem auf Kipp stehenden Fenster zu schaffen, um in das Gebäude am Ginsterweg zu gelangen. Als er den Zeugen bemerkte, ergriff der Täter die Flucht. Eine sofort eingeleitete Fahndung im Nahbereich blieb ohne Ergebnis. Der Verdächtige war Anfang 20, circa 1,70 Meter groß und besaß ein südländisches Erscheinungsbild; er hatte eine schmale Statur, kurze dunkle Haare und ein rundliches Gesicht. Der Mann trug eine dunkle Hose und ein dunkles Oberteil. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

