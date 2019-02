Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hohberg, B3 - Aufgefahren und verletzt

Hohberg, B3 (ots)

Ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit führte am Dienstagnachmittag zu einem Auffahrunfall auf der B3, bei dem zwei Verkehrsteilnehmer leicht verletzt wurden und ein Sachschaden von rund 3.500 Euro entstand. Gegen 16:30 Uhr war der 38 Jahre alte Fahrer eines Lkw hinter einem Fiat und einem BMW auf der B3 von Lahr her kommend im Industriegebiet Elgersweier unterwegs. An der Ampelkreuzung der B 3 zur Kreuzwegstraße hielten alle Fahrzeuge zunächst bei `Rot´ an und fuhren nach einem kurzen Halt bei `Grün´ wieder los. Als der Fahrer des Lastwagens nach rechts in die Kreuzwegstraße blickte, bemerkte er zu spät, dass vor ihm der Verkehr erneut stockte und die vor ihm befindliche Fahrerin des Fiat und der Fahrer des BMW abbremsen mussten. Durch den Aufprall auf das Fahrzeug der 35-jährigen Fiat-Lenkerin wurde deren Fahrzeug auf den BMW des 32-Jährigen aufgeschoben. Die beiden Autofahrer wurden leicht verletzt, benötigten aber vor Ort keine medizinische Hilfe. Sie suchten selbstständig einen Arzt auf.

/rs

