Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Renchen, B 3 - In Rauch aufgegangen

Renchen (ots)

Ein technischer Defekt an einem VW Polo war offenbar die Ursache für einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz am Dienstagnachmittag auf der B3 zwischen Urloffen und Renchen. Gegen 15:50 Uhr wurde dort ein brennendes Fahrzeug gemeldet. Vor Ort stellte sich jedoch heraus, dass lediglich der Motor eines älteren VW in Rauch aufging, ohne dass das Fahrzeug dabei in Flammen stand. Der Volkswagen musste abgeschleppt und die Fahrbahn im Anschluss gereinigt werden. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

