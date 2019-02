Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mittelbaden - Schmuckstücke suchen ihre rechtmäßigen Besitzer

NACHTRAGSMELDUNG

Mittelbaden (ots)

Nachdem Ende Januar die Festnahme mutmaßlicher Einbrecher in Bühl gelungen ist, sind die Ermittler nun auf der Suche nach den Besitzern verschiedener Schmuckstücke. Diese konnten bei der Durchsuchung eines Autos sichergestellt werden und stammen möglicherweise aus zuvor verübten Wohnungseinbrüchen wie unter anderem in Ringsheim und Löffingen.

Bilder der sichergestellten Wertstücke sind unter folgendem Link abrufbar: https://ppoffenburg.polizei-bw.de/schmuckstuecke-suchen-ihre-rechtmaessigen-besitzer/

Die Eigentümer oder Personen, die Hinweise zur deren Herkunft geben können, wenden sich bitte unter der Telefonnummer 0781 21-2820 an die Polizei.

/ma

Ursprungsmeldung vom 24.01.2019 - 13.04 Uhr

POL-OG: Bühl - Mutmaßliche Einbrecher festgenommen Bühl Den richtigen Riecher bewiesen Beamte des Autobahnpolizeireviers Bühl am Dienstag, den 22.02.2019 im Rahmen einer Fahrzeugkontrolle auf der A5. Kurz vor 13 Uhr fiel ihnen hier ein Peugeot auf, welcher ohne Auspuff und mit entsprechend einhergehender Geräuschentwicklung unterwegs war. Als die Ermittler die Verfolgung aufgenommen hatten, entledigten sich die Insassen des Wagens mehrerer Gegenstände, die sie durch die Fenster auf die Fahrbahn warfen, bevor sie letztlich einer Kontrolle unterzogen wurden. Eine genauere Überprüfung der drei Mitte Zwanzig Jahre alten Männer ergab, dass diese aufgrund zurückliegender Straftaten behördlich gesucht wurden. Da es sich bei den zuvor weggeworfenen Gegenständen um Handschuhe und einen Schraubendreher handelte und im Zuge der Kontrolle bekannt wurde, dass es im Verlauf des Tages in Ringsheim zu einem Einbruch gekommen war, wurde dem Trio die vorläufige Festnahme erklärt. Die weiteren Ermittlungen erhärteten den Verdacht des Wohnungseinbruchsdiebstahls gegen die drei Personen. Die Männer wurden im Laufe des Mittwochnachmittags auf Antrag der Staatsanwaltschaft Freiburg einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehle wegen gemeinschaftlich begangenen Wohnungseinbruchsdiebstahls. Die Tatverdächtigen wurden anschließend in Justizvollzugsanstalten gebracht.

/ya

