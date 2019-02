Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Renchen - Arbeitsunfall beim Schnapsbrennen

Renchen (ots)

Ein betagter Mann hat sich am frühen Dienstagabend beim Schnapsbrennen in Renchen Verletzungen zugezogen. Vermutlich durch einen Bedienungsfehler trat Maischflüssigkeit aus dem Brennkessel. Der Senior erlitt hierdurch schwere Verbrennungen. Nach einer Erstversorgung durch den hinzugezogenen Notarzt musste er in eine Klinik eingeliefert werden.

/ag

