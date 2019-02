Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Einbruch gescheitert

Rastatt (ots)

Unbekannte Einbrecher sind in der Nacht von Montag auf Dienstag, beim Versuch in ein Geschäft der Dreherstraße einzudringen, gescheitert . Die Langfinger machten sich hierzu an einem Fenster zu schaffen, gelangten allerdings nicht ins Innere des Gebäudes. Nach bisherigen Feststellungen wurde nichts entwendet. Zurück blieb ein Sachschaden von etwa 800 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt haben die Ermittlungen aufgenommen.

/ms

