Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ottenhöfen - Weggerollt

Ottenhöfen (ots)

Da ein 50 Jahre alter Fahrer eines Kleintransporters seinen Wagen am Dienstagvormittag in der Anton-Schell-Straße offenbar nicht ausreichend gegen das Wegrollen gesichert hatte, kam es zu einem Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden von rund 15.000 Euro. Nach ersten Erkenntnissen verließ der Mann den VW gegen 11.30 Uhr nur kurz. Das Fahrzeug machte sich anschließend auf der abschüssigen Straße selbstständig, kollidierte zunächst mit einem geparkten Pkw, im weiteren Verlauf mit einer Hauswand und kam letztlich an einem Vordach zum Stillstand. Bei dem Versuch, sein rückwärtsrollendes Auto anzuhalten, trug der 50-Jährige leichte Verletzungen davon.

