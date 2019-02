Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach - Von der Fahrbahn abgekommen

Haslach (ots)

Eine 55 Jahre alte VW-Lenkerin ist am Dienstagnachmittag "Am Gewerbekanal" von der Fahrbahn abgekommen und kurz nach 14 Uhr gegen ein Verkehrszeichen geprallt. Nach bisherigen Feststellungen dürfte Unachtsamkeit für das Malheur verantwortlich gewesen sein. Die Frau blieb glücklicherweise unversehrt. An eine Weiterfahrt mit ihrem Wagen war allerdings nicht mehr zu denken. Der Golf musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden an Auto und Verkehrszeichen wird auf etwa 8.000 Euro taxiert.

