POL-OG: Offenburg - Fahrradfahrerin übersehen

Eine verletzt Radfahrerin und ein Gesamtschaden von rund 4.000 Euro sind die Bilanz einer Vorfahrtsverletzung am Montagmittag in der Weingartenstraße. Nach ersten Ermittlungen war eine 32-jährige BMW-Fahrerin kurz nach 15 Uhr in der Hölderlinstraße unterwegs, als sie die Weingartenstraße überqueren wollte und hierbei die Zweiradlenkerin übersah. Diese wurde auf die Motorhaube aufgeladen und abgewiesen. Sie musste mit diversen Verletzungen in ein örtliches Krankenhaus gebracht werden. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg ermitteln nun wegen fahrlässiger Körperverletzung.

