Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kappel-Grafenhausen, A5 - Auffahrunfall am Stauende

Kappel-Grafenhausen, A5 (ots)

Kappel-Grafenhausen - Auffahrunfall am Stauende Die Dienstreise eines 43 Jahre alten Berufskraftfahrers fand am Dienstagmittag auf der A 5 zwischen Rust und Ettenheim ein jähes Ende. Der Mann hatte mit seinem Transporter nach ersten Ermittlungen wartende Autos an einem durch Mitarbeiter des Technischen Hilfswerks abgesicherten Stauendes übersehen. Hierbei war er kurz vor 12 Uhr in das Heck eines stehenden Lasters gekracht. Glücklicherweise zog sich der Mittvierziger entgegen erster Mitteilungen keine lebensgefährlichen Verletzungen zu. Er wurde mit schweren Blessuren in ein Krankenhaus gebracht. Der ordentlich in Mitleidenschaft gezogene Kleintransporter musste an den Abschlepphaken. Die entstandenen Sachschäden werden auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Durch den Unfall und die anschließenden Aufräumarbeiten staute sich der Verkehr auf einer Länge von bis zu fünf Kilometeren. /ag

