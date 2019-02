Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Durmersheim - Harmlose Rauchschwaden

Durmersheim (ots)

Schwarze Rauchschwaden über den Hochhäusern der Würmersheimer Straße haben am Dienstagvormittag für ein Großaufgebot an Rettungskräften gesorgt. Wie sich bei einer Überprüfung kurz nach 11 Uhr herausstellte, waren Wartungsarbeiten an einer Heizung für die enorme Rauchentwicklung aus einem Kamin verantwortlich. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Bietigheim sowie des Rettungsdienstes inklusive eines angeforderten Rettungshubschraubers konnten unverrichteter Dinge wieder abrücken. Zu einem Schadenseintritt kam es nicht.

/wo

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell