Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden -Verkehrskontrollen

Baden-Baden (ots)

Nach zwei Kontrollstellen im Verlauf des Dienstagabends der Beamten des Polizeireviers Baden-Baden erwartet nun mehrere Autofahrer ein Bußgeld und Punkte in Flensburg. Bei insgesamt rund 30 kontrollierten Fahrzeugen mussten sieben Mal Verwarnungen wegen eines Verstoßes gegen die Gurtanlegepflicht ausgesprochen werden. Zwei weitere führten ihren Führerschein nicht mit und sechs Fahrzeugführer waren mit ihren Mobiltelefonen beschäftigt, während sie fuhren. In einem Fall muss eine Meldung an das Hauptzollamt erfolgen, da ein Verstoß gegen das Kraftfahrsteuergesetz festgestellt wurde. Erfreulich ist, dass bei den Kontrollen am späten Nachmittag und den frühen Abendstunden kein Autofahrer nennenswert unter Alkoholeinfluss stand.

/rs

