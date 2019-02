Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl, Bühlertal - Fahranfänger unter Drogeneinfluss?

Bühl, Bühlertal (ots)

Am Dienstagabend führten Beamte des Polizeireviers Bühl in ihrem Zuständigkeitsbereich mehrere Verkehrskontrollen durch. Während die Alkoholkontrollen erfreulicherweise keine Verstöße zu Tage förderten, fanden die Beamten gegen 23:30 Uhr bei einem 18-jährigen Opel-Fahrer eine kleinere Menge Marihuana. Die Überprüfung des Fahranfängers führte darüber hinaus zu dem Verdacht, dass er seinen Wagen unter Betäubungsmitteleinfluss durch Bühlertal gesteuert hatte. Nachdem ein Urintest dies bestätigte, soll nun die Auswertung einer im Anschluss entnommen Blutprobe genaueren Aufschluss dazu erbringen. Den jungen Mann erwartete eine Strafanzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie ein empfindliches Bußgeld, Punkte in Flensburg, ein mehrwöchiges Fahrverbot und Post von der Führerscheinstelle.

/rs

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell