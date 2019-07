Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Alkoholisiert gefahren

Schöppingen (ots)

Der eindeutige Geruch kam nicht von ungefähr, den Polizeibeamte am Mittwochnachmittag bei der Kontrolle eines Fahrzeugs auf der Amtsstraße in Schöppingen wahrnahmen: Der 74 Jahre alte Fahrer hatte sich erheblich alkoholisiert ans Steuer gesetzt. Ein Arzt entnahm dem Mann in der Ahauser Polizeiwache eine Blutprobe; die Beamten fertigten eine Anzeige, beschlagnahmten den Führerschein und untersagten die Weiterfahrt.

