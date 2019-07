Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Pedelec-Fahrerin schwer verletzt

Vreden (ots)

Mit ihrem Pedelec ist eine 82-Jährige am Mittwoch in Vreden verunglückt. Die Vredenerin hatte gegen 14.45 Uhr den Schutzstreifen für Radfahrer auf der Ottensteiner Straße befahren. Aus ungeklärter Ursache prallte sie mit ihrem Pedelec gegen einen Bordstein und stürzte. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus.

