Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Ladendieb in Haft genommen

Isselburg (ots)

Mit einer Festnahme endete am Mittwoch in Isselburg die Flucht eines Ladendiebs: Zeugen hatten gegen 19.10 Uhr einen Mann beobachtet, der aus einem Verbrauchermarkt an der Linders Feld im Ortsteil Anholt eine Vielzahl von Artikeln entwendete: Mit drei vollgepackten Einkaufstaschen verließ der zunächst Unbekannte den Kassenbereich, ohne bezahlt zu haben. Als Mitarbeiter ihn ansprachen, ließ er die Taschen fallen und flüchtete. Die alarmierten Polizeibeamten konnten im Nahbereich einen 34-Jährigen antreffen, auf den die Beschreibung der Zeugen passte. Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde gegen den rumänischen Staatsbürger im Rahmen des beschleunigten Verfahrens richterlich Hauptverhandlungshaft angeordnet.

