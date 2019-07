Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Türen halten stand

Borken (ots)

An drei verschiedenen Stellen wollten Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag in Borken in Geschäftsräume eindringen - die Täter scheiterten jedes Mal bei dem Versuch, sich gewaltsam Zugang zu verschaffen. An der Brinkstraße standen eine Gaststätte und ein Lebensmittelmarkt im Fokus der Einbrecher, an der Heidener Straße ein Juweliergeschäft. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

