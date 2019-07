Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Einbruch in Kindergarten

Freiburg (ots)

In der Zeit von Freitagmittag bis Samstagmorgen wurde in einen Kindergarten in Wehr eingebrochen. Die Einbrecher kamen über den Spielplatz zum Gebäude, das im Bärenfelsweg liegt. Sie brachen ein Fenster auf und stiegen ein. Sämtliche Schränke wurden durchwühlt, ein Schrank in einem Büro sogar zerschlagen, um an einen darin verschraubten Safe zu kommen. Dieser wurde von den Tätern komplett mitgenommen. Im Tresor war ein zweistelliger Bargeldbetrag verwahrt. Der Polizeiposten Wehr ermittelt (Kontakt 07762 8078-0).

